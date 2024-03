Fürstin Charlène: Glitzernder Auftritt am traditionellen Rosenball

In ihren Händen: ein Blumenbouquet, in das kleine Discokugeln gesteckt wurden. Auch Alberts Schwester Caroline von Hannover war anwesend.

Deutsche Fans des monegassischen Fürstenpaares dürfen sich übrigens freuen: Albert und Charlène werden zur Eröffnung des Mini-Monacos das Miniatur Wunderland in der Hansestadt besuchen. Das Paar werde zur Eröffnung am 25. April erwartet, wie ein Sprecher des Wunderlands am Mittwoch bestätigte. Weitere Details für den Besuch des Fürstenpaars befänden sich noch in der Abstimmung und würden erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben, hieß es kürzlich.