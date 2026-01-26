Expertenmeinung: Charlène schreibt "eigene Regeln" - und übertrumpft Grace Kelly

Alberts Ehefrau würde sich zwar "an die Regeln halten", aber sie "passt sie an und macht sie sich zu eigen", stellte die Adelsexpertin fest. "Und ich denke, mit diesem Selbstvertrauen beginnt ein neues Kapitel in ihrem Leben", sagte Prinsloo über Charlène, die sich während ihrer Zeit am Fürstenhof auch immer wieder mit Vorwürfen, ihre Aufgaben nicht geflissentlich genug zu verfolgen, konfrontiert sah. Auch Spekulationen um ihre Ehe gab es immer wieder. All das habe die Fürstin aber nicht dazu gebracht, das Handtuch zu werfen. Im Gegenteil.

"Entscheidendes Kapitel": Charlène nimmt Veränderung vor

"Sie lässt all die Gerüchte über die Hochzeit und ihren Wunsch, in der Schweiz zu leben, hinter sich – alles, was unbegründet war. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, und sie bleibt hier", so Prinsloo, die davon ausgeht, dass die Fürstin bereits im vergangenen Jahr einen neuen Abschnitt in ihrer Karriere eingeläutet hat.

Ihr dichter Terminkalender, der voll ist mit Staatsangelegenheiten und ihren diversen Wohltätigkeitsinitiativen, markiere laut der Adelsexpertin den Beginn der "entscheidenden" zehn Jahre von Charlène als Fürstin. Die Journalistin ist davon überzeugt, dass Cherlène die Ärmel hochkrempelt, um "die Zukunft Monacos zu gestalten", die sie ihren Zwillingen, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, hinterlassen will. Diesen will sie offenbar ein gutes Vorbild sein.

"Ich denke, Charlènes größte Aufgabe ist es jetzt, da sie in der Öffentlichkeit steht, insbesondere im Hinblick auf die Kinder, diese zu erziehen. Denn sie sehen zu ihr, ihrer Mutter, auf und müssen lernen, in die Fußstapfen zu treten, was sie in etwa zehn bis fünfzehn Jahren tun werden", fügte Prinsloo hinzu.