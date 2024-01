Frederik X. wird König: Namhafte Adelshäuser von Krönung ausgeladen

Dänemark hat bald einen neuen Monarchen: Am Sonntag übernimmt der bisherige Kronprinz Frederik unter dem Namen Frederik X. das Zepter von seiner Mutter, der langjährigen Königin Margrethe II. Die Monarchin hatte in ihrer Silvesteransprache überraschend angekündigt, an Tag ihres 52. Thronjubiläums abtreten zu wollen. Die Amtsübergabe erfolgt, indem die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen Frederik zum König proklamiert. Königskrönungen finden in Dänemark nicht statt. Mit dem Thronwechsel steht in Dänemark ein historisches Großereignis an.

Diese Royals werden zu Frederiks Krönung erwartet

Frederiks Krönung wird aber wesentlich weniger prunkvoll ausfallen, als die von König Charles III. und Camilla im vergangenen Mai. König Frederik X. und Königin Mary sollen zwar um 14:30 Uhr "besondere geladene Gäste" auf Schloss Christiansborg empfangn, darunter die dänische Premierministerin Mette Frederiksen und Parlamentssprecher Søren Gade. Adelige Gäste werden aber kaum erwartet.

