"Fergie" würdigt Prinzessin Diana an ihrem Geburtstag als "Säule des Lichts"

Die Ex-Frau von Prinz Andrew, Sarah "Fergie" Ferguson, hat der verstorbenen Prinzessin Diana gedacht.

Diana wäre am 1. Juli 63 Jahre alt geworden.

"Fergie" und Diana "wie Schwestern" "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine liebe Freundin Diana. Du warst eine Säule des Lichts und der Liebe. Und was für ein Vermächtnis du hinterlassen hast. Ich werde mich für immer an unser Lachen erinnern und an deinen freundlichen Geist erinnern. Ich bin sicher, dass du über uns wachst. Ruhe in Frieden, meine Freundin", kommentierte sie auf Instagram ein gemeinsames Bild, auf dem beide lächelnd zu sehen sind.

Die Mutter der britischen Prinzen William und Harry war in der Nacht auf den 31. August 1997 mit 36 Jahren ums Leben gekommen. Diana hatte wie kein anderes Mitglied des Königshauses ihr Mitgefühl mit anderen Menschen zum Ausdruck gebracht. Selbstbewusst schüttelte sie die Hände Aids-Kranker und erwarb sich unter anderem damit den Ruf, eine "Königin der Herzen" zu sein. Sie starb auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit, als im Sommer 1997 der Wagen, mit dem sie und ihr damaliger Freund Dodi Al Fayed unterwegs waren, an einem Tunnelpfeiler in Paris zerschellte. Die beiden waren auf der Flucht vor Paparazzi.

Ferguson erinnert sich gerne an die Zeit mit Prinzessin Diana, der früheren Frau von König Charles. "Wir waren wie Schwestern", sagte sie etwa im Jahr 2021 im Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. "Ich erinnere mich an ihr schallendes Lachen und ihre Freude am Spaß", erzählte die Duchess of York, wie ihr Höflichkeitstitel lautet, weiter. Die Londonerin war von 1986 bis 1996 mit dem Queen-Sohn Andrew verheiratet. Die Ehe von Diana und Charles dauerte von 1981 bis 1996. Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen, die sich seit ihrer Jugend kannten, soll eng, aber auch teilweise von Rivalität geprägt gewesen sein. William und Harry gelten als zerstritten. Harry hatte sich mit seiner Frau Herzogin Meghan von seinen royalen Pflichten zurückgezogen. Mittlerweile leben die beiden mit ihren zwei Kindern in den USA. Das Verhältnis zur königlichen Familie in Großbritannien gilt nach diversen Anschuldigungen als zerrüttet.