Familiensorgen bei den Royals: Wie Zara Tindall jetzt Stärke beweist

Das OK! -Magazin berichtete danach unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass das Ereignis Annes Tochter Zara Tindall zutiefst erschüttert hat. "Das ist genau das, was Zara schon seit Jahren befürchtet hat. Ihre Mutter konnte in letzter Zeit nicht zur Ruhe kommen, weil es allen anderen so schlecht geht", so der Insider.

Mit Anne fällt nun ein weiteres Mitglied der königlichen Familie vorübergehend aus. König Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, hatte sich erst vor Kurzem zum ersten Mal seit fast sechs Monaten wieder öffentlich gezeigt, nimmt aber weiter keine Termine wahr. Auch der König ist wegen einer Krebserkrankung in Behandlung. Die Exfrau vom Prinz Andrew, Sarah Ferguson, machte kürzlich gleich zwei Krebsdiagnosen öffentlich.