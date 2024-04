Ex-Premier Liz Truss dachte nach dem Tod der Queen: "Warum ich?"

Erst zwei Tage war Liz Truss britische Premierministerin, als Queen Elizabeth II. starb. Sie habe gedacht: "Warum ich, warum jetzt?", berichtete Truss (48), die als Regierungschefin mit der kürzesten Amtszeit in die britische Geschichte eingegangen ist, in ihren Memoiren, aus denen die Zeitung Daily Mail zitierte. Sie sei in einem "Schockzustand" gewesen.