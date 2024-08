Enthüllt: Kommen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Kindern nach Balmoral?

König Charles III. und Königin Camilla verbringen ihre Sommerferien wie auch schon Queen Elizabeth II. auf Schloss Balmoral in Schottland.

Sommerpause: Charles bereits in Schottland eingetroffen

Traditionell werden der König und die Königin auch von ihren engsten Familienangehörigen begleitet, darunter der William und Kate, Prinz und Prinzessin von Wales, und ihre drei Kinder. Charles ist diese Woche bereits in Schottland eingetroffen - alleine, ohne Camilla.

Wie express.co.uk berichtet, hat sich König Charles dafür entschieden, einige Zeit alleine im Castle of Mey zu verbringen, bevor er sich in ein paar Wochen dem Rest der königlichen Familie auf dem Balmoral-Anwesen anschließt. "Charles wird etwa zehn Tage auf der Burg [von Mey] verbringen, bis er sich Familie in Balmoral anschließt", zitiert das britische Blatt eine palastinterne Quelle.

"Das macht er jedes Jahr, um sich neu zu ordnen, zu entspannen und Gespräche zu planen, die er mit Mitgliedern der königlichen Familie führen wird, wenn sie sich in Balmoral treffen", erklärt der Insider.