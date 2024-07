Prinzessin Kates jüngste Entscheidung von großer Bedeutung für König Charles

Williams und Kates Sommer-Pläne enthüllt

Traditionell werden der König und die Königin auch von ihren engsten Familienangehörigen begleitet, darunter der Prinz und die Prinzessin von Wales und ihre drei Kinder.

In den vergangenen Tagen wurde viel darüber spekuliert, ob William und seine Frau Kate angesichts ihrer Krebstherapie dieses Jahr dabei sein werden, oder ob sie es vielleicht vorziehen könnten, sich in den Ferien auf ihren eigenen Landsitz Anmer Hall in Norfolk zurückzuziehen.