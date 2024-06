Edward und Sophie feiern Silberhochzeit und gliedern sich geräuschlos in die Königsfamilie ein

Hinzu kam, dass König Charles und Prinzessin Kate (42) wegen ihrer Krebserkrankungen in den vergangenen Monaten zeitweise ausfielen. Edward und Sophie sprangen ein und übernahmen royale Verpflichtungen.

Sophie stammt aus der Mittelschicht

Edward und Sophie hatten am 19. Juni 1999 in Windsor geheiratet. Sie haben zwei Kinder, Lady Louise Mountbatten-Windsor (20) und James Mountbatten-Windsor (16), der den Titel Graf von Wessex trägt. Die Familie gilt als verhältnismäßig bescheiden und weitgehend frei von Skandalen. Edward ist das einzige Kind von Queen Elizabeth, dessen erste Ehe nicht in die Brüche ging. Sophie gilt als bodenständig. Sie stammt aus einer Mittelschicht-Familie. Ihr Vater war Reifenhändler. Trotzdem schaffte sie es, sich geräuschlos in die Königsfamilie einzugliedern.

Ihren Wohnsitz hat die Familie in einem stattlichen Herrenhaus in der Grafschaft Surrey, namens Bagshot Park, das nach Angaben der Boulevardzeitung The Sun 120 Zimmer hat.