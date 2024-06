Körperspracheexpertin: Prinzessin Charlotte "klammert sich an ihren Vater"

Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr hatte sich Prinzessin Kate am Samstag wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Mit persönlichen Botschaften hatten sich die Royals am Wochenende zum Vatertag gratuliert - und auch die jüngste Generation beteiligte sich. "Wir lieben Dich, Papa. Alles Gute zum Vatertag", hieß es am Sonntag auf dem offiziellen X-Account des Kensington-Palasts zu einem Foto, auf dem sich Thronfolger Prinz William und seine drei Kinder an einem Strand umarmen. Das Bild wurde demnach in diesem Jahr von Williams Ehefrau Prinzessin Kate aufgenommen.

Signiert ist die Nachricht mit "G, C & L" - sie stammt also von Williams Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Dazu posteten sie ein Herz-Emoji. Es sei das erste Mal, dass eine Botschaft der Geschwister in den sozialen Medien des Kensington-Palasts erschienen sei, schrieb die Zeitung Telegraph.

Der britischen Körperspracheexpertin Judi James zufolge steche eine auf dem Bild besonders hervor: "Es ist Charlotte, die sich hier an ihren Vater klammert. Sie legt ihren Arm um seine Taille und lehnt sich an seinen Oberkörper", sagte sie der Zeitung Mirror. William, Kate und die Kinder: Gemeinsamer Blick in die Zukunft Noch etwas falle auf. Obwohl Kate nicht auf dem Bild zu sehen ist, sei sie präsent. "Kates Anwesenheit ist bedeutsam, da sie es ist, die zwar nicht sichtbar und abseits steht, aber William in einem Moment mit den Kindern beobachtet. Kate, William und die Kinder haben den gleichen Ausblick, was zeigt, dass sie ihre Pläne für die Zukunft teilen." Die Aufnahme wirke zudem natürlicher als etwa die Porträts, die traditionell zu den Geburtstagen der Kinder veröffentlicht werden. "Von hinten fotografiert, müssen sie alle nicht mit der Kamera interagieren. Das suggeriert, dass es sich um einen intimen und liebevollen Moment handelt, der hier eingefangen wurde (...)."

Zuvor hatte sich William an König Charles III. gewandt. "Schönen Vatertag, Pa", schrieb der ältere Sohn des Monarchen bei X. Dazu postete er ein Bild von sich als kleiner Junge beim Ballspiel mit seinem Vater. Die Nachricht ist mit "W" signiert. In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert. Williams Beziehung zu Charles ist in den vergangenen Jahren dem Vernehmen nach enger geworden. Hingegen gilt das Verhältnis mit dem jüngeren Sohn Prinz Harry als schwierig. In mehreren Interviews sowie seiner Biografie hat Harry seinen Vater wiederholt scharf kritisiert.

Kate ist zurück Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr hatte sich Prinzessin Kate am Samstag wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Mit strahlendem Lächeln, im weißen Kostüm mit schwarz-weißer Masche und passendem Hut, erschien die 42-Jährige, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, zur Parade "Trooping the Colour". Der traditionelle Aufmarsch zahlreicher Soldaten in Gardeuniformen und Bärenfellmützen ist die offizielle Geburtstagsparade für König Charles, Kates Schwiegervater. Der Telegraph verglich die Teilnahme von Catherine Middleton, wie ihr Geburtsname lautet, mit dem Comeback eines Rockstars: Das "catherine-große Loch" in der königlichen Familie sei wieder gefüllt und Kate dort, "wo sie hingehört", schrieb das Blatt. Die Prinzessin gilt als beliebtestes Mitglied der Royal Family und vor allem als Bindeglied zur jüngeren Generation. Der Auftritt war mit Spannung erwartet worden. Kate hatte ihre Teilnahme erst am Freitagabend überraschend angekündigt. Nun wurde sie zum ersten Mal seit Weihnachten bei einem offiziellen Termin gesehen. Die künftige Königin war im Jänner im Bauchraum operiert worden, Ende März machte sie dann eine Krebserkrankung bekannt, ohne nähere Details zu nennen.