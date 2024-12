Drastische Veränderung seit November: Jessica Simpson kaum wiederzuerkennen

Trennungsgerüchte um Jessica Simpson

Laut TMZ hatte ein Freund der "I Wanna Love You Forever"-Sängerin bereits im Oktober einen in Los Angeles ansässigen Scheidungsanwalt kontaktiert. Er soll um einen Termin gebeten haben - angeblich, weil Simpson mit ihrer Ehe mit Johnson "unzufrieden" sei. TMZ betonte, nicht zu wissen, ob sich besagter Freund auf Simpsons Wunsch mit dem Anwalt getroffen hat. Es wird jedoch berichtet, dass "die Botschaft an den Anwalt klar war".

Ein Insider behauptete gegenüber Us Weekly allerdings, die beiden würden "im Moment getrennt" leben.

Das Ehepaar selbst, das drei gemeinsame Kinder hat, hat die Spekulationen um seine Beziehung bisher nicht kommentiert.