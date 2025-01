"Dramatische" Geburt: Prinzessin Beatrice freut sich über Baby-Ankunft

Beatrices beste Freundin heißt viertes Kind willkommen

Gabriela Peacock, die als Ernährungsberaterin Prominente berät, ist seit Jahren mit Beatrice befreundet. Auf Instagram gab sie jetzt die Geburt ihres Sohnes, der im privaten Lindo Wing zur Welt gekommen ist, bekannt.

Der Lindo-Flügel im Londoner St. Mary's Hospital ist berühmt. Hier brachte auch Prinzessin Kate ihre drei Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, zur Welt.

Peacock veröffentlichte die ersten Fotos ihres neugeborenen Sohnes und schrieb: "Drei Tage mit ihm und die LIEBE ist einfach überwältigend."

Dabei deutete die 45-Jährige aber auch an, dass die Geburt wohl nicht ganz reibungslos verlaufen ist. "Ganz im wahren Peacock-Stil war der Eintritt in die Welt ziemlich dramatisch – aber jetzt ist alles in Ordnung", schrieb sie und bedankte sich bei den Krankenhausangestellten. "Es wäre sehr schwer, fürsorglichere, liebevollere und wundervollere Fachleute zu finden! Ein riesiges Dankeschön von uns allen – wir werden immer dankbar sein."