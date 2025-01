Bericht: Prinzessin Kate "erwägt Treffen mit Harry"

Harry und Ehefrau Meghan hatten ihre königlichen Pflichten vor fünf Jahren niedergelegt, das Paar lebt mit den gemeinsamen Kindern in den USA.

Ihre königlichen Pflichten haben Prinz Harry und Herzogin Meghan vor fünf Jahren niedergelegt, das Paar lebt mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA.

Paar wollte "fortschrittliche Rolle" finden "Nach vielen Monaten des Nachdenkens und der Diskussionen haben wir uns entschieden, in dieser Institution eine neue fortschrittliche Rolle für uns zu finden", teilten Harry und Meghan am 8. Jänner 2020 mit. Die Nachricht kam dem Vernehmen nach selbst für Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. und für Harrys Vater Charles überraschend. Doch von einer neuen Rolle ist längst keine Rede mehr, vielmehr sind die Beziehungen weitgehend zerrüttet: Seine militärischen Ehrentitel, an denen er hing, musste der Afghanistan-Veteran Harry abgeben.

Harry und Meghan sind in der alten Heimat Großbritannien bei vielen Menschen unten durch, seitdem sie der königlichen Familie in Interviews und Büchern schwere Vorwürfe gemacht haben. Und in der "Firma", wie sich die Royals selbst nennen, klafft eine erhebliche Lücke. Mit Prinz William soll Harry seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen haben. Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn die Brüder zufällig im selben Raum sind, schenken sie sich keinen Blick, wie Augenzeugen berichten. Kate hofft angeblich auf Aussöhnung Prinzessin Kate "erwägt Treffen mit Harry, um Kluft mit William zu schließen", titelt nun das britische Newsportal Daily Express. Kate hoffe demnach "einen potenziellen Besuch in den USA als Gelegenheit zu nutzen, um den Dialog zwischen den beiden zerstrittenen Brüdern in Gang zu bringen". Die Zeitschrift Closer berichtet laut Daily Express unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass Kate "eine rare Chance" sehe, "Harry zu treffen" und dass sie "glaubt, dass es ein großer Schritt in Richtung Frieden wäre". Wenn Harry nach Großbritannien reist - wie Mitte 2024 heimlich zur Beisetzung eines Onkels - reden die Brüder laut Medienberichten kein Wort. Kate soll sich laut Daily Express eine Zusammenkunft zwischen William und Harry bei der Trauerfeier gewünscht haben. Kate habe die Aussöhnung der Brüder zu einer der wichtigsten Prioritäten für dieses Jahr gemacht: "Eines von Kates Hauptzielen für 2025 ist es, einen Weg zu finden, um die Wogen zwischen William und Harry zu glätten. Das hat sie im Hinterkopf, wann immer eine Reise nach Amerika im Raum steht", so die Quelle von Closer.

In Großbritannien ist die Kritik an Harry und Meghan weiter groß. Die britische Boulevardpresse wird nicht müde, bei jeder Gelegenheit gegen die Exilanten zu feuern. Schon nach dem Rücktritt aus der ersten Reihe gab die Zeitung Sun die Richtung vor: "Das ist eine Kriegserklärung an die Königsfamilie." Seit Monaten schlachtet die Yellow Press etwa unbestätigte Trennungsgerüchte genüsslich aus.