Adelsexpertin: Lady Louise wird wegen "häufiger Beschwerde" wohl nie Vollzeit-Royal

Lady Louise zählt zu den weniger bekannten Mitgliedern der britischen Königshauses.

Die bisher in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene und als schüchtern geltende 21-Jährige studiert an der Universität St. Andrews das Fach Anglistik. Damit trat sie in die Fußstapfen ihres Cousins Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate, die sich in der malerischen Universitätsstadt kennenlernten.

Charles und William leben schlanke Monarchie Lady Louise gilt als beliebt, dürfte in Zukunft aber aus mehreren Gründen eher im Hintergrund bleiben. Die Adelsexpertin Jennie Bond glaubt, dass die "arbeitenden" Familienmitglieder "in den nächsten 15 Jahren (...) dünn gesät sein werden", wie sie sie im Gespräch mit dem OK!-Magazin. sagt. Sie "bezweifle, dass Louise jemals ein Vollzeit-Royal wird. Zum einen, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie das möchte, und zum anderen, weil König Charles und William nur zu gut wissen, dass die Monarchie dem Steuerzahler gegenüber zunehmend rechenschaftspflichtig ist. Die häufigste Beschwerde über die königliche Familie ist, dass sie zu viel kostet. Zusätzliche arbeitende Royals würden zusätzliches Personal, mehr Verwaltung und mehr Sicherheit bedeuten - also zusätzliche Kosten", so Bond. "Und das ist nicht die Richtung, die König Charles oder William einschlagen wollen."

© REUTERS/Hollie Adams Lady Louise

Louise ist die Tochter von Prinz Edward und Herzogin Sophie. Die Familie gilt als verhältnismäßig bescheiden und weitgehend frei von Skandalen. Edward ist das einzige Kind von Queen Elizabeth, dessen erste Ehe nicht in die Brüche ging. Sophie gilt als bodenständig. Sie stammt aus einer Mittelschicht-Familie. Ihr Vater war Reifenhändler. Trotzdem schaffte sie es, sich geräuschlos in die Königsfamilie einzugliedern. Louises Bruder James Mountbatten-Windsor trägt den Titel Graf von Wessex. Ihren Wohnsitz hat die Familie in einem stattlichen Herrenhaus in der Grafschaft Surrey, namens Bagshot Park, das nach Angaben der Boulevardzeitung The Sun 120 Zimmer hat.

Keine Königliche Hoheit Herzogin Sophie sprach in der Vergangenheit über ihre und Edwards Entscheidung, ihren Kindern bei Geburt nicht den Titel "Her" bzw. "His Royal Highness" ("Königliche Hoheit") zu verleihen. Gegenüber der Sunday Times erklärte sie, dass sowohl Louise als auch James sich ihre Privilegien einmal selbst aufbauen werden müssen. "Wir versuchen, sie mit dem Verständnis zu erziehen, dass sie sehr wahrscheinlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen (...). Sie können sich ab 18 entscheiden, höherrangige Titel zu verwenden, aber ich denke, das ist höchst unwahrscheinlich." Louise war im November 2003 unter dramatischen Umständen frühzeitig auf die Welt gekommen. Sie hatte per Kaiserschnitt geholt werden müssen, nachdem die hochschwangere Sophie heftige Magenkrämpfe bekommen hatte. Kurz danach wurde das nur zwei Kilogramm schwere Kind in eine 50 Kilometer entfernte Spezialklinik verlegt.