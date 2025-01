Prinzessin Anne nach Pferdeunfall: "Jeder Tag ein Bonus"

Anne "wollte zu den Hühnern"

Die 74-Jährige hatte eine Gehirnerschütterung erlitten. Zum genauen Hergang könne sie nicht viel sagen, äußerte Anne. "Ich weiß, wo ich hinwollte, und zwar zu den Hühnern", sagte sie zum Unfall auf ihrem Privatanwesen Gatcombe Park. Mit Pferden habe das nichts zu tun gehabt. "Es erinnert einen daran, dass man nie genau weiß, ob etwas passiert und man sich vielleicht nicht mehr erholt", sagte sie.

Sie hatte nach dem Unfall am 23. Juni fünf Nächte in einem Krankenhaus in der Stadt Bristol verbracht, die Ärztinnen gehen davon aus, dass sie vom Kopf oder den Beinen eines Pferds getroffen wurde. Die Princess Royal, wie ihr offizieller Titel lautet, trug keine bleibenden Schäden davon. Sie ist begeisterte Reiterin und nahm 1976 für Großbritannien im Vielseitigkeitsreiten an den Olympischen Spielen teil.