Doria Raglands Antwort auf Kritik an Tochter Meghan

Fünf Jahre nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus gibt Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Serie Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeberschaft. "Die Liebe", sagt sie, "steckt im Detail." In acht Folgen kann man Meghan nun dabei zusehen, wie sie Badesalz anrührt oder Kuchen dekoriert.

Gedreht wurde in Kalifornien, der Wahlheimat von Harry und Meghan, allerdings nicht im Privathaus des Paares. Meghan zeigt sich gut gelaunt und plaudert vor der Kamera mit Bekannten, ohne Brisantes zu verraten (Harry isst angeblich gerne salzig, in ihrer Kindheit gab es oft Fast Food). Ihr Ehemann taucht kurz bei einer Gartenparty auf und gibt seiner Frau einen Kuss. Ihre Serie passt gut in eine Zeit, in der bei Instagram das kuratierte Leben beworben wird - in dem es schön, aufgeräumt, gesund zugeht. Eine zweite Staffel ist in Planung. Kritik gab es auch.

"Darüber spricht man also 2025?"

In einem Interview mit der New York Times wurde Meghan darauf angesprochen, dass es in den sozialen Medien etwa negative Beträge über ihre teuren Gusseisen-Töpfe gab. Meghan habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sich an ihre Mutter Doria Ragland gewandt und gesagt: "Darüber spricht man also 2025?" Ragland habe entgegnet: "Everyone is coming in hot these days" - also etwa: "heutzutage bremst sich keiner mehr ein".

Einige britische Medien waren allerdings schon mit dem Trailer zur Serie hart ins Gericht gegangen. "Wir haben mehr von dir erwartet als 'Tradwife'", schrieb die Zeitung The Independent. Der Begriff beschreibt, dass sich Frauen in sozialen Medien als Hausfrauen präsentieren und traditionelle Werte bewerben. Eine Reporterin des Fernsehsenders Sky News fand, es sei ermüdend, die Serie zu schauen: "Ich habe mich absolut unzulänglich gefühlt." Meghan sei aber sicherlich eine wunderbare Gastgeberin und vermittele den Eindruck, dass es ihr gut gehe.

Kontaktabbruch mit Vater

Mit ihrem Vater Thomas Markle liegt Meghan seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 im Clinch. Der heute 80-Jährige hatte damals zuerst gegen Geld für Paparazzi-Fotos posiert und anschließend kurzfristig seine Teilnahme an der Feier abgesagt. "Es ist natürlich unglaublich traurig, was geschehen ist. Sie hatte einen Vater vorher und jetzt hat sie keinen Vater mehr", sagte Harry 2022 in der Netflix-Serie "Harry & Meghan". Er fügte hinzu: "Ich nehme das auf meine Kappe, denn wenn Meghan nicht mit mir zusammen wäre, wäre ihr Dad noch immer ihr Dad."

Mit Doria Ragland hat das Paar ein gutes Verhältnis. Auch sie kam in der Dokureihe zu Wort. Beispielsweise klagte sie über die Beobachtung durch Paparazzi. Über ihren Ex-Mann Thomas sagte sie: "Ich war total überrascht, dass Tom Teil dieses Zirkusses wurde, dass er sich bereichern würde, als Elternteil macht man das doch nicht, das ist nicht elterlich."

Nun startete Meghan als Unternehmerin durch: Sie gründete auch eine Lifestylemarke namens "American Riviera Orchard", die sie nach markenrechtlichen Problemen nun als "As Ever" weiterführt, und unter der sie zum Beispiel Fruchtaufstriche vermarktet. Kurz nach Verkaufsstart Anfang April waren die Produkte bereits ausverkauft.