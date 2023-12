Die versteckten Botschaften in Harrys und Meghans Weihnachtskarte 2023

"Das Bild zeigt eine enthusiastisch aussehende Meghan und Harry in glänzender Umgebung", so Stanton. "Es ist eine gute Möglichkeit, für ihre Wohltätigkeitsorganisation zu werben und sie in ein positives Licht zu rücken, denn beide sehen glücklich aus, dort zu sein. Ich denke, das Besondere an dieser Weihnachtskarte ist, dass das Bild während der Invictus Games aufgenommen wurde, einer ihrer größten Erfolge des vergangenen Jahres. Es war eine Zeit, in der Harry am glücklichsten war, und Meghan war da, um ihn zu unterstützen. Das Bild zeigt die beiden in einem sehr glücklichen und freudigen Zustand, was sie offensichtlich zum Ausdruck bringen wollten."

Die "Invictus Games" sind ein 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufener Sportwettbewerb für Kriegsversehrte, der in der Regel alle zwei Jahre stattfindet. Der Wettbewerb wurde in diesem Jahr erstmals in Deutschland ausgetragen. Mehr als 500 verwundete, verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen aus 21 Nationen traten in Düsseldorf in zehn Sportarten gegeneinander an. Rund die Hälfte der Wettkämpfer leidet vor allem unter psychischen Schäden.

Stanton analysiert, dass Harry und Meghan auch signalisieren, in die Zukunft zu schauen: "Sie wirken aufgeregt, enthusiastisch und hoffnungsvoll für das kommende Jahr, was neue Projekte und die erneute Arbeit an den Invictus Games angeht. Sie versuchen zu vermitteln, dass ihre Marke stark ist, wenn nicht sogar stärker als je zuvor."