Royals: Mette-Marit fehlt auf offiziellem Familien-Weihnachtsfoto 2023

Mette-Marit fühlte sich in Anfangszeit mit Kronprinz Haakon "gejagt"

Dass sie zum Fototermin nicht erscheinen konnte, dürfte Mette-Marit schmerzen, obwohl sie sich im Rampenlicht lange nicht wohl fühlte. Einem neuen Buch zufolge hatte sie sich gerade in ihrer Anfangszeit mit Kronprinz Haakon von den Medien verfolgt gefühlt. Das Unbehagen aus der Zeit trage sie immer noch in sich, daher spreche sie selten darüber, wurde Mette-Marit vom Rundfunksender NRK und weiteren norwegischen Medien aus einer neuen Biografie über Haakon zitiert. Vom Bekanntwerden der Beziehung mit Haakon bis zu ihrer Hochzeit habe sie sich "gejagt" gefühlt. Der verletzlichste Teil ihres Lebens sei damals im öffentlichen Raum diskutiert worden - sie verstehe bis heute nicht, wie so etwas in Norwegen habe passieren können.

Die Biografie "Haakon - historier om en tronarving" (Haakon - Geschichte über einen Thronerben) kam im November in den norwegischen Handel.

Haakon und die damals bürgerliche Mette-Marit Tjessem Høiby hatten sich kurz vor der Jahrtausendwende kennengelernt, ehe sie sich Ende 2000 verlobten und im Sommer 2001 heirateten. In ihrer Anfangszeit wurden sie von Journalisten und Fotografen intensiv verfolgt. Viel wurde über Mette-Marit als alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohnes sowie ihre Vergangenheit mit ausschweifenden Partys und Drogen berichtet. "Wir fühlten uns belagert und umzingelt", stellt Haakon nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB in der Biografie fest.

