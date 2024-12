Sophie galt unter den Royals lange als eher unscheinbar und stand in der öffentlichen Wahrnehmung im Schatten von Kate. Inzwischen ist sie präsent. Bei einem Termin hatte sich Sophie heuer etwa dafür ausgesprochen, um Menstruationsprodukte nicht mehr so ein Geheimnis zu machen. Beim Besuch einer Londoner Mädchenschule warb sie für einen offeneren Umgang. "Viele Unternehmen, die diese Produkte herstellen, ob es Binden sind oder Tampons oder etwas anderes, versuchen, die Verpackung relativ hübsch zu machen", sagte Sophie, die den offiziellen Titel Herzogin von Edinburgh trägt, im Jänner. "Aber wo bewahren wir die auf? Versteckt im Schrank."

Die Produkte müssten raus aus dem Schrank, weil das auch dazu diene, besser ins Gespräch zu kommen. "Wenn eure sechsjährige kleine Schwester eins davon in die Hand nimmt und fragt: 'Wofür ist das?', dann könnt ihr darüber zuhause ein Gespräch führen", sagte Sophie der Nachrichtenagentur PA zufolge. Wenn man Periodenprodukte versteckt, mache man daraus ein Tabu. Sie engagiert sich für die Organisation "Wellbeing of Women".

"Kates Anne"

Britische Medien sehen Sophie auch in Zukunft in einer "wichtigen Rolle". Sie könnte Kates wichtige Stütze werden, wenn es einmal so weit ist und sie an Williams Seite gekrönt wird. Ein namentlich nicht genannter Insider spekulierte in der Boulevardzeitung Daily Mail über Sophies Zukunft in der Monarchie, dass sie "Kates Anne" werden könnte. Charles-Schwester Prinzessin Anne wird aufgrund ihrer Termin-Dichte gerne als der am härtesten arbeitende Royal bezeichnet.