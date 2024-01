Die dienstälteste Königin dankt ab: Leben, Lieben und Laster von Margrethe II.

Sie ist die am längsten amtierende Monarchin der Erde - und will nun völlig überraschend nicht mehr. Die dänische Königin Margrethe II. will heuer Jahr abdanken. Sie wolle am 14. Jänner 2024 als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige bei ihrer am Sonntagabend im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache. Der Rücktritt fällt damit zusammen mit ihrem 52. Thronjubiläum. Im Februar hatte sie sich einer größeren Rücken-Operation unterziehen müssen. Wegen der Reha sagte sie zahlreiche Termine ab oder wurde von ihrem Sohn Kronprinz Frederik (55) und seiner Frau Mary (51) vertreten. Ihr ältester Sohn - seit 53 Jahren Thronfolger - nimmt auch jetzt schon Termine wahr, die die Königin früher selbst erledigt hat. Seit Kurzem darf auch Frederiks ältester Sohn Prinz Christian (18) die Königin offiziell vertreten.