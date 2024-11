"Deutsche" Königin Silvia muss krank auf Reise verzichten

Die aus dem deutschen Heidelberg stammende schwedische Königin Silvia ist krank und kann daher nicht an einem geplanten Staatsbesuch nach Singapur teilnehmen.

Die 80-Jährige hat sich eine kräftige Atemwegsinfektion eingefangen, wie das schwedische Königshaus mitteilte. Ihr Gatte König Carl XVI. Gustaf werde daher in dieser Woche ohne sie in den asiatischen Stadtstaat reisen.

Silvia habe sich auf die Reise gefreut, jedoch aus Rücksicht auf die Gastgeber und die mitreisende Delegation entschieden, in Schweden zu bleiben. Sie wolle nicht das Risiko eingehen, andere anzustecken.

Silvia ist seit knapp einem halben Jahrhundert die Frau an der Seite von Carl Gustaf, der bereits seit 1973 schwedisches Staatsoberhaupt ist. Mit dem Staatsbesuch in Singapur wollen die Schweden ihre Beziehungen zu dem Inselstaat in Südostasien stärken. Begleitet wird der König dabei unter anderem von Außenministerin Maria Malmer Stenergard und von einer Wirtschaftsdelegation.