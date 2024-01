Der Moment, in dem Bob Odenkirk erfährt, dass er mit König Charles verwandt ist

US-Schauspieler Bob Odenkirk, der in den Erfolgsserien "Breaking Bad" und "Better Call Saul" den Anwalt Saul Goodman verkörperte, ist mit dem britischen König charles III. verwandt, wie er in der Fernsehshow "Finding Your Roots" von Moderator und Historiker Henry Louis Gates Jr. erfuhr. In der Sendung wird seit mehreren Staffeln die Ahnengeschichte prominenter Gäste erforscht.

Odenkirk wuchs im US-Bundesstaat Illinois geboren auf. Laut dem Rollingstone-Magazin habe er stets gedacht, er sei irischer und deutscher Abstammung. Sein Vater, Walter, habe die Familie verlassen, als er 15 Jahre alt war. Sieben Jahre später habe sie wieder zueinandergefunden, als der Vater im Sterben lag. "Ich konnte es nicht einordnen. Ich wurde aus dem Kerl einfach nicht schlau. Ich weiß nicht, was er damit zu tun hatte. Meine Mutter war das Herzstück unseres Lebens", erzählt Odenkirk Gates bei "Finding Your Roots".

Odenkirk: Wusste nicht, dass ich Halbfranzose bin

Bei seinen Recherchen entdeckte Gates, dass der Ururgroßvater von Odenkirks verstorbener Mutter Barbara ein französischer Zimmermann namens François Xavier Fricker der 1820 geboren wurde, war. "Ich bin Halbfranzose? Davon habe ich noch nie etwas gehört! Nichts", so ein überraschter Odenkirk. "Ich wünschte, meine Mutter könnte das hören. Sie hätte das geliebt."

François, seine Frau und seine fünf Kinder wanderten um 1854 in die USA aus. Sie versteigerten ihr Haus und ihr gesamtes Hab und Gut, um die Überfahrt bezahlen zu können. "Es ist bewegend, denn ich bin so dankbar für das Opfer, das diese Menschen gebracht haben", sagte Odenkirk zu Gates. "Und wenn sie sehen könnten, was mir gegeben wurde, das Geschenk dieser Karriere und die Menschen in meinem Leben, ich glaube, sie wären so stolz - und ich muss ihnen dafür danken."