Denkmal misslungen? Debatte über Statue von Queen Elizabeth

Eine neue Bronzestatue der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. sorgt in Nordirland für Diskussionen. Die lebensgroße Skulptur war am Wochenende, kurz vor dem zweiten Todestag der langjährigen Monarchin, auf dem Gelände von Schloss Antrim enthüllt worden. Doch Kritiker halten sie für misslungen.

Das Abbild der Queen trägt ein Kopftuch und eine gesteppte Weste. An ihrem linken Unterarm hängt eine Handtasche. Dazu trägt sie einen knielangen Rock und Stiefel. Der Blick ist leicht nach oben gerichtet.

Die Queen werde in einer würdevollen Haltung dargestellt, "die ihre Anmut, Standhaftigkeit und lebenslange Hingabe an den öffentlichen Dienst widerspiegelt", hieß es in einer Mitteilung der Bezirksverwaltung. Demnach handelt es sich um eine der ersten Statuen der Queen im ganzen Land. Bezirksbürgermeister Neil Kelly bezeichnete das Werk von Künstler Anthony Brennan laut Mitteilung als "beautiful statue" (schöne Statue).

"Ähnelt Queen in keiner Weise"

Doch bei Social-Media-Nutzenden und Besuchenden des Schlossparks traf die Statue teils auf harsche Kritik. Auf einen Post der Bezirksverwaltung reagierten Facebook-User überwiegend mit Spott. "Sorry, aber das ist definitiv nicht unsere verstorbene Queen", hieß es in einem der freundlicheren Kommentare.