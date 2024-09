Das Verbot, an das sich Gäste auf Hochzeit von Märtha Louise halten müssen

Das umstrittene Brautpaar empfing seine Gäste bereits am Donnerstagabend zu einer "Meet and Greet"-Party in einem Hotel in Ålesund.

Prinzessin Märtha Louise und ihr Schamane Durek Verrett sagen am Samstag "ja". Das Brautpaar empfing seine Gäste bereits am Donnerstagabend zu einer "Meet and Greet"-Party in einem Hotel in Ålesund, mit der die dreitägige Feier im Westen von Norwegen eingeleitet wurde.

Dem norwegischen Portal Se og Hør zufolge habe das Paar seine Hochzeitsgesellschaft im Vorfeld gebeten, keine Bilder und Videos der Festivitäten in den Sozialen Medien zu veröffentlichen. In kürzlich ausgeschickten E-Mails sei daran erinnert worden, "dass Mobiltelefone oder Kameras während des gesamten Wochenendes bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt sind", hieß es demnach.

Handys verboten, Netflix willkommen Fans des Paares dürfen sich trotzdem auf Aufnahmen freuen: Entgegen aller üblichen Konventionen hat das Brautpaar die Exklusivrechte an der Trauung und Hochzeitsfeier für eine unbekannte Summe an das britische Promi-Magazin Hello! vergeben. Ein Netflix-Team darf zudem filmen, während der Zugang für einheimische Zeitungen und Fernsehsender stark beschränkt ist. Das löste einen Sturm der Entrüstung aus: Die Zeitung Verdens Gang schmetterte der Prinzessin entgegen, sich für die eigene Hochzeit bezahlen zu lassen. "Königshaus zu Verkauf!", titelte das Dagbladet. Die norwegische Königsfamilie hat zumindest Vorbehalte dagegen angemeldet, exklusiv abgelichtet zu werden. Märtha Louise ist die Tochter von König Harald und seiner Frau Königin Sonja (beide 87). Sie ist zwar älter als ihr Bruder Haakon (51), steht in der Thronfolge aber hinter ihm sowie seinen Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18) auf Rang vier. Zweite Ehe Eine realistische Aussicht auf den Thron hat Märtha Louise somit nicht. Stattdessen konzentriert sie sich auf ihre Selbstverwirklichung: Sie war unter anderem lange Zeit eine erfolgreiche Springreiterin und ließ sich zur Physiotherapeutin ausbilden. Von 2002 bis 2017 war sie schon einmal verheiratet: Aus der Ehe mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) hat sie drei Töchter: Maud Angelica (21), Leah Isadora (19) und Emma Tallulah Behn (15).

Durek Verrett ist nach eigenen Angaben Schamane in sechster Familiengeneration. Auf spirituelle Weise will er Menschen zu ihrer wahren Stärke verhelfen - bei der an Esoterik interessierten Prinzessin rannte er damit offene Türen ein, bei vielen Norwegern und Norwegerinnen stieß er dagegen auf Unverständnis. "Er hat mein Leben verändert", schrieb Märtha Louise, als sie die Beziehung 2019 auf Instagram öffentlich machte. Den Kritikern kam sie im selben Atemzug zuvor: "Es steht euch nicht zu, für mich zu wählen oder mich zu beurteilen. Ich wähle meinen Mann nicht aus, um jemanden von euch zufriedenzustellen. (...) Ich wähle aus Liebe."