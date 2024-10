Dänemarks Thronfolger Christian feiert 19. Geburtstag mit neuer Frisur in Ostafrika

Dort verbringt der Sohn von König Frederik X. und Königin Mary gerade einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt, bei dem er auf Farmen Einblicke in das dortige Tagesgeschäft und den lokalen Naturschutz gewinnen will.

Dänemark hisst die Flaggen

Auch in seiner Heimat wurde an den Kronprinzen gedacht: An Geburtstagen von Vertretern der Königsfamilie wird traditionell geflaggt in Dänemark. Entsprechend waren Dänemark-Flaggen in Kopenhagen unter anderem an Bussen, öffentlichen Gebäuden und auf Schloss Christiansborg zu sehen, dem Sitz des dänischen Parlaments.

Christian ist seit der Thronbesteigung seines Vaters Anfang des Jahres Kronprinz des skandinavischen Landes. Im Sommer hat er seine Matura gemacht. Anfang September ist er für einen längeren Aufenthalt nach Ostafrika gereist - in welches Land oder welche Länder, gab das Königshaus nicht näher bekannt. Erst im Dezember ist seine Rückkehr nach Dänemark geplant. In der dänischen Königsfamilie ist es Tradition, dass Thronfolger in jungen Jahren längere Auslandserfahrung sammeln.