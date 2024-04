Charles und Camilla: Heimlicher Ausflug aus besonderem Anlass

Charles und Camilla: Gottesdienst anlässlich Geburtstages von Queen Elizabeth II.

Am Sonntag, dem 21. April, wurde Charles abermals in der Öffentlichkeit gesichtet - wenn auch nicht offiziell. Der britische Monarch und Queen Consort Camilla wurden beim Verlassen eines Gottesdienstes in Crathie Kirk in der Nähe von Balmoral Castle in Schottland fotografiert. Charles saß am Steuer, Camilla am Beifahrersitz, als sie sich gemeinsam zum und vom Gottesdienst begaben (Fotos zu sehen hier).