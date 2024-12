Charles kurz vor Weihnachten allein in der Kirche: Wo blieb Camilla?

Die 77-Jährige hatte wegen eines Infekts seit November mehrere Auftritte verpasst. Ärzte und Ärztinnen hatten ihr geraten, sich auszuruhen. Sie verpasste zum Beispiel das Gedenken zum sogenannten Remembrance Sunday, mit dem in Großbritannien an die Weltkriegstoten erinnert wird. Auch an der Wohltätigkeitsshow Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall konnte sie nicht teilnehmen.

Hello!: Camilla kümmerte sich um Weihnachtsvorbereitungen

Hello! zufolge entschied sich Camilla am Sonntag zu Hause zu bleiben, um die Vorbereitungen für die bevorstehenden Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham zu beaufsichtigen.

Beim royalen Weihnachtsfest, das mit wenigen Ausnahmen stets auf dem weitläufigen Landsitz Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk begangen wird, werden der Nachrichtenagentur PA zufolge heuer 45 Menschen erwartet. Neben dem Königspaar sollen auch Thronfolger Prinz William sowie dessen Frau Prinzessin Kate und deren Kinder dabei sein. Am ersten Weihnachtsfeiertag zeigen sich die Royals traditionell beim gemeinsamen Kirchgang.