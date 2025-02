Charles bricht mit der Tradition: König tritt in Herzogin Meghans Fußstapfen

Der britische König Charles III. wird demnächst in einer Dokumentation von Amazon zu sehen sein, in der er seine Arbeit für den Umwelt- und Klimaschutz vorstellt. Die britische Nachrichtenagentur PA berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter der "The King's Foundation", die Wohltätigkeitsorganisation werde "mit Amazon an einem einmaligen Dokumentarfilm" arbeiten, "um die Harmonie-Philosophie Seiner Majestät" und die von ihr "weltweit angeregte Arbeit" zu präsentieren.

Charles ist mit seinen neuen Plänen in bester Gesellschaft: Im vergangenen Jahr kam die Doku "We Can End Homelessness" seines älteren Sohnes Prinz William ins britische TV.

Eine neue Netflix-Reihe seiner Schwiegertochter Meghan steht derzeit in den Startlöchern. Ursprünglich sollte die Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" schon im Jänner Premiere feiern, aufgrund der verheerenden Waldbrände in Los Angeles verschob man den Start auf 4. März. In ihrer Serie lädt die 43-Jährige prominente Freundinnen und Freunde zu ihrem Anwesen in Kalifornien ein und gibt Küchen- und Gartentipps. Im Trailer sieht man Meghan mit einer Gemüseplatte, beim Aussuchen von Blumen und beim Zubereiten von Focaccia. Sie zeige, wie einfach es sein könne, etwas Schönes zu schaffen, hieß es. Als Gäste sollen zum Beispiel die Schauspielerinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer ("Suits") auftreten. Meghan wurde in Los Angeles geboren und ging dort zur Schule.