Camillas Sohn enthüllt: Warum er zu Weihnachten noch nie bei den Royals zu Gast war

Der November ist da und damit naht auch das Weihnachtsfest in großen Schritten. Er schaut dann gerne "Buddy - Der Weihnachtself" und hört "Feliz Navidad", hatte der britische Thronfolger Prinz William im Jahr 2021 im Gespräch mit kranken Kindern verraten. "Er ist sehr lustig, und ich schaue ihn jedes Jahr zu Weihnachten, er bringt mich immer noch zum Lachen", sagte der ältere Sohn von König Charles III. über den Film mit Comedystar Will Ferrell.

Als Weihnachtslied gefalle ihm auch Mariah Carey, sagte William und meinte vermutlich den Song "All I Want For Christmas Is You". "Offensichtlich gibt es viele gute (Weihnachtslieder), aber ich wähle 'Feliz Navidad', es ist etwas fröhlicher."

William: "Essen ist wichtig" Gefragt nach seinen Weihnachtstraditionen berichtete William: "Essen ist ziemlich wichtig für mich an Weihnachten." Er esse sehr viel an den Feiertagen. "In meinem Bauch ist immer irgendwo ein wenig Platz für noch ein Stück Truthahn oder Wurst und für ein Schlückchen Wein", sagte er in dem Interview mit jungen Krebspatienten.

Auch der bei vielen Kindern ungeliebte Rosenkohl kommt bei William auf den Tisch. Mit seinen drei Kindern George, Charlotte und Louis spiele er zum Beispiel gerne den Brettspiel-Klassiker "Monopoly" oder gehe Schlittschuhlaufen - obwohl er dabei wie ein "Reh auf Eis" aussehe, sagte der Prinz. Und was wünscht sich der Royal zu Weihnachten? Einen Sieg seines Lieblingsfußballclubs Aston Villa. Die Königsfamilie kommt am "Christmas Day", also dem 25. Dezember, gerne auf ihrem Landsitz im ostenglischen Sandringham zusammen. Dort nehmen die Royals traditionell auch an einem Gottesdienst teil. Tom Parker Bowles: "Wir sind eingeheiratet, wir sind nicht die königliche Familie" Heuer wieder nicht mit von der Partie sein wird der Sohn von Queen Camilla, Tom Parker Bowles. In einem Interview mit dem US-People-Magazin verriet er, warum: "Wir sind eingeheiratet, wir sind nicht die königliche Familie - das habe ich nie behauptet. Ich finde alle unglaublich nett und freundlich, und wir kennen sie alle schon sehr lange (...). Das heißt aber nicht, dass ich und die Kinder in Palästen herumlaufen. Ich habe meinen eigenen Job und die Kinder haben Schule. Ich war aus verschiedenen Gründen noch nicht an Weihnachten da."

Er werde zwar nicht nach Sandringham reisen, aber wohl trotzdem etwas Zeit mit seinen Eltern verbringen können. "Meine Mutter und mein Vater sind immer noch gute Freunde, und wir feiern am 27. Dezember nach, meine Mutter kommt manchmal dazu. Das ist etwas, woran man arbeiten muss. Es ist ein Zeichen von Reife, eine großartige Sache, denn manchmal scheitern Ehen eben", so Parker Bowles. Tom Parker Bowles ist der Sohn von Camilla und ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles. Der Zeitung Times erzählte er kürzlich, wie die Paparazzi früher vor ihrem Zuhause ausharrten. Die schon lange währende Beziehung von Camilla und König Charles, der früher mit Prinzessin Diana verheiratet war, machte Schlagzeilen. Heute ist Camilla im Auftrag der Monarchie unterwegs. Seine Mutter sei eine gute Köchin und habe früher zum Beispiel Rührei, Brathähnchen oder Shepherd's Pie zubereitet, verriet Parker Bowles unlängst. Gutes, regionales und saisonales Essen. Dann seien Supermärkte aufgekommen und auch er habe Cola und Fertiggerichte haben wollen, sagt Parker Bowles, der als Autor über Essen schreibt und auch als Kritiker im britischen Fernsehen auftritt. Sein neuestes Buch "Zu Tisch bei den Royals" gibt Einblicke in die Geschichte der kulinarischen Diplomatie, erzählt zum Beispiel von den Sparbemühungen während des Zweiten Weltkriegs, und beinhaltet Rezepte, von denen sich manche ("Königin Camillas Porridge") leichter nachkochen lassen als andere ("Meerforelle in Rotwein-Aspik").