Brüskiert und ausgeschlossen: So enttäuschend verlief Harrys letzter England-Besuch

So enttäuschen verlief Harrys letzter England-Besuch

Harrys Reise nach London sein Harrys erster Besuch in seiner Heimat, seit er im Februar, wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Krebsdiagnose des Königs, nach Großbritannien zurückgekehrt war, um Charles zu treffen.

Nachdem er Berichten zufolge persönlich von Charles' von dessen Krebsdiagnose erfahren haben soll, soll Harry nicht gezögert haben. Er sei unverzögert in ein Flugzeug gesprungen, damit er am bereits am darauffolgenden Tag in Großbritannien sein kann, so ein Bericht der Daily Mail .