Braucht "Freiraum": Harry allein in Kanada - Meghan feiert mit Freunden

Was es mit Meghans und Harrys Soloauftritten auf sich hat

Seitdem scheinen der Herzog und die Herzogin von Sussex wieder vermehrt solo unterwegs zu sein. Insidern zufolge, um sich von ihrer Marke als Ehepaar 'The Sussexes' loszulösen und eine jeweils eigene, stabile Karriere aufzubauen.

Im Oktober hatte ein Freund von Meghan und Harry gegenüber dem Magazin People verraten: "Der Herzog und die Herzogin haben jetzt als Einzelpersonen ihren Durchbruch geschafft – nicht nur als Paar." Und weiter: "Es ist klar, dass sich ein zweigleisiger Ansatz entwickelt", stellte der Insider fest und erklärte, dass sich Harry auf seine Mäzenarbeit konzentrieren wolle, während sich seine Frau ihrem unternehmerischen Weg widmet.

Erst im September war Harry zwei Wochen lang von Meghan und ihren beiden Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, getrennt und trat etwa öffentlich in New York und London auf - während Meghan eine Charity-Veranstaltung in Los Angeles mit einer Freundin besuchte. PR-Experte Mark Borkowski sagte gegenüber The Telegraph, dass die "Arbeitstrennung" der Sussexes schon seit einiger Zeit in Gange sei, insbesondere während Meghan an ihrer neuen Marke "American Riviera Orchard" arbeite.

Harry ohne Meghan in Kanada

Jetzt absolviert Harry wieder einen Auslandsaufenthalt ohne Meghan. Der Prinz befindet sich derzeit in Kanada, um die Invictus Games, die im Februar 2025 in Kanada ausgetragen werden, zu bewerben. Am Sonntag wurde er während eines Footsballspiels in Vancouver interviewt und gab sich bester Laune.

Eine angeblich "gut informierte Quelle" in den USA behauptete gegenüber der Daily Mail: "Ich habe gehört, er wollte es so. Ich glaube, er will Freiraum."

Der neue "Solo-Harry" sei seine Idee gewesen. Doch auch Meghan scheint es zu genießen, auch mal ohne ihren Ehemann auszugehen.

Die Herzogin wurde kürzlich beim ausgelassenen Feiern ohne Harry gesichtet. Die ehemalige Schauspielerin genoss kürzlich einen Abend mit einigen Freunden in Los Angeles, als sie die Launch-Party der Haarpflegelinie "Highbrow Hippie" besuchte.

