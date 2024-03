Bericht: König Charles "versucht, Harry um großen Gefallen zu bitten"

Nach Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose zog sich König Charles III. bis auf weiteres aus der Öffentlichkeit zurück. Er sei "vollkommen positiv hinsichtlich seiner Behandlung", hieß es vom Palast.

Es herrscht nun Personalmangel im Palast: Auch Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate fällt weiterhin aus, da sie sich noch bis Ostern von einer Operation im Bauchraum erholt. König Charles könnte nun Prinz Harry bitten, einzuspringen, glaubt ein Palastinsider.

Laut dem früheren königlichen Butler Grant Harrold könnte Charles überlegen, seinen jüngeren Sohn Prinz Harry dazu zu bringen, wieder einige Termine im Zeichen der Krone wahrzunehmen, um den Druck auf Prinz William zu mindern. Die britische Boulevardzeitung Mirror titelte gar, König Charles sei "versucht, Harry um einen großen Gefallen zu bitten". Harry ist immer noch " Councellor of State" "Es wäre möglich, dass der König angesichts der jüngsten Ereignisse (...) Harry bittet, Aufgaben zu übernehmen", sagte Harrold der New York Post. "Denken Sie daran, dass Prinz Harry immer noch ein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie ist - er ist zwar kein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie, aber er ist immer noch ein Mitglied der Familie und Councellor of State. Das bedeutet, dass er einspringen kann, wenn der König nicht in der Lage ist, seine Pflichten zu erfüllen". Harry würde aber noch einen langen Weg vor sich haben, bevor man ihn wieder einsetze, da ein derartiger Schritt gut geplant werden müsste, weil er mit seiner Familie in Kalifornien lebt.

Für die anderen Royals, allen voran Königin Camilla und Prinz William, bedeutet Charles' Abwesenheit zumindest vorübergehend erheblich mehr Aufgaben. Der 41-jährige Thronfolger hatte sich zuletzt eine Auszeit genommen, um für seine Kinder da zu sein, während sich Kate von ihrer OP erholt. Künftig dürfte er noch mehr Verantwortung schultern. Doch wie lange die ambulante Behandlung des Königs dauern wird und ob sie erfolgreich sein wird, ist ungewiss. Premierminister Rishi Sunak zufolge wurde die Erkrankung früh entdeckt. Das dürfte Hoffnung auf bessere Heilungschancen machen. Aber außer, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt, ist weder über die Diagnose noch über die Therapie Genaueres bekannt. Verfassungsexperte Craig Prescott von der Universität Bangor in Wales hält es nicht für unmöglich, dass Harry und seine Frau Meghan eines Tages sogar wieder in den Schoß der Königsfamilie zurückkehren. Als Anhaltspunkt dafür nennt er ebenfalls, dass Harry noch immer einer der "Councellors of State" sei, einer der potenziellen Stellvertreter des Königs - obwohl er bei einer Gesetzesänderung davon hätte ausgeschlossen werden können. Zwar werde er diese Rolle nicht ausüben können, solange er keine royalen Pflichten wahrnehme, doch die Tür stehe offen. Ein weiteres Indiz sieht er darin, wie wichtig es Harry war, dass seine Kinder Archie (4) und Lilibet (2) zu Prinz und Prinzessin gemacht wurden. Camilla empfing Olena Selenska Königin Camilla hatte zuletzt etwa mehr als zwei Jahre nach Beginn von Russlands Angriffskrieg die First Lady der Ukraine empfangen. Camilla begrüßte die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Olena Selenska, am Donnerstag in ihrer Londoner Residenz Clarence House. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge unterhielten sich die beiden etwa eine halbe Stunde.

Selenska veröffentlichte bei Instagram Bilder ihres Besuchs. Sie bedankte sich bei der Königsfamilie und dem gesamten Vereinigten Königreich "für die konsequente Unterstützung der Ukraine", die Aufnahme von etwa 200.000 ukrainischen Flüchtlingen und die regelmäßigen Treffen. "Ich bin überzeugt davon, dass unsere Völker gemeinsame Werte haben: Leben, Freiheit, Demokratie. Wir werden sie weiter gemeinsam verteidigen."

Die Ukraine wehrt seit nun zwei Jahren einen Angriffskrieg Russlands ab. Selenska hatte im vergangenen Jahr auch an der Krönung von König Charles III. teilgenommen. Am Mittwoch hatte Selenska auch den britischen Außenminister David Cameron besucht, am Donnerstag traf sie die Frau des Premierministers Rishi Sunak, Akshata Murty.