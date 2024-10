Bericht: Charles pausiert Krebstherapie, sträubte sich gegen Camillas neue Regel

Für den britischen König Charles war vor allem das zweite Jahr seit seiner Thronbesteigung eine große Herausforderung. Im Februar wurde seine Krebserkrankung bekannt. Sie wurde nach einer Operation wegen einer vergrößerten Prostata festgestellt, laut Palast handelt es sich jedoch nicht um Prostata-Krebs. An welchem Krebs er erkrankt ist, ist weiter unbekannt.

Nur Wochen später machte auch seine Schwiegertochter Kate eine Krebsdiagnose öffentlich. Charles hat seine öffentlichen Aufgaben inzwischen weitgehend wieder aufgenommen. Der Monarch will Mitte Oktober zur ersten großen Reise seit seiner Krebsdiagnose aufbrechen und sowohl Australien als auch Samoa besuchen.

Einem britischen Medienbericht zufolge plane Charles, seine Krebstherapie während seiner Reise zu unterbrechen. Die Boulevardzeitung Daily Mail will in Erfahrung gebracht haben, dass seine Ärzte ihm grünes Licht gegeben haben. Zurück in Großbritannien, werde er die Behandlung demnach fortsetzen. Offiziell bestätigt wurde dies vom Palast bisher nicht.

Bericht: Camilla besteht auf Stärkung zu Mittag

Eine Sache soll Charles' Umfeld sauer aufgestoßen sein: Der König verzichte generell auf ein Mittagessen - weil er zu beschäftigt sei, wie es heißt. Das soll sich jetzt ändern: "Auf Anweisung seiner Frau Camilla, seiner Berater und seiner Ärzte hat er widerwillig begonnen, mittags zu essen, um bei Kräften zu bleiben", heißt es in einem Bericht der Daily Mail. "Mit einigem Widerwillen nimmt er jetzt etwas zu sich - eigentlich einen Snack", verriet eine namentlich nicht genannte Quelle. "Er isst jetzt eine halbe Avocado (...). Das ist wichtig, vor allem, wenn man eine Krankheit hat." Besonders nahrhaft klingt das nicht.