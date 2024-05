Bericht: Charles erleichtert, dass Tindalls lebensverändernden Plan unterlassen

An großen Events wie den Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth oder Prinz William s und Prinzessin Kate s Hochzeit dürfen sie teilnehmen - obwohl sie nicht in der ersten Reihe der Royals stehen.

Britischen Medienberichten zufolge sollen die Tindalls in Betracht gezogen haben, nach Australien auszuwandern. Ihre Pläne hätten sie inzwischen - zur Erleichterung von König Charles - aber wieder verworfen, so das Nachrichtenportal Express.co.uk. Beide seien große Australien-Fans. "Down Under" hatten sich Zara und Mike einst auch kennengelernt.

Tindalls ziehen "nicht permanent" um

Künftig könnten die Tindalls ihre Zeit aber sehr wohl zwischen Großbritannien und Australien aufteilen. "Mike und Zara haben eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, nach Australien zu ziehen, sind aber schließlich zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht richtig wäre, ihre Familie zu diesem Zeitpunkt zu entwurzeln", zitiert Express.co.uk einen namentlich nicht genannten Insider. "Es gibt jedoch Pläne für die Familie, in den kommenden Jahren mehr Zeit in Australien zu verbringen, was sowohl Winter- als auch Sommerurlaube im Ausland mit den Kindern einschließt."