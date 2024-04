Bei Restaurants: Williams & Kates einzigartiges Vorrecht, das andere Royals nicht haben

Prinzessin Kate hat innerhalb der Königsfamilie eine besondere Stellung inne - und das liegt nicht nur daran, dass sie die Frau eines Thronfolgers ist.

Kate, die sich derzeit nach einer Krebsdiagnose einer präventiven Chemotherapie unterzieht, ist mittlerweile seit fast zwölf Jahren offizielles Mitglied der königlichen Familie. In dieser Zeit hat sie sich als eines der vertrauenswürdigsten etabliert. Laut dem Royals-Kenner und PR-Spezialist hat die Prinzessin von Wales eine relativ unbefleckte Weste, wenn es um Kontroversen und Skandale geht - was bedeutet, dass sie zusätzliche Flexibilität genießt, wenn es darum geht, das zu tun, was sie am meisten liebt.

Der Prinz und die Prinzessin von Sussex sollen auch ein "einzigartiges" Privileg haben, wenn es um Essen zum Mitnehmen geht, das einige andere Mitglieder der königlichen Familie vermutlich nicht genießen, berichtet The Mirror.



Essens-Bestellungen: William und Kate genießen besonderen Luxus Das royale Ehepaar soll wie viele Normalos auch gelegentlich einen Imbiss gönnen, der zu ihm nach Hause geliefert wird. Wobei indische und chinesische Küche als kulinarische Vorlieben des Prinzen und der Prinzessin gelten. Im Gegensatz zu einigen ihrer Verwandten, die Berichten zufolge ihre Lebensmittellieferungen an den Toren des Palastes abholen müssen, sollen Prinz William und Prinzessin Kate den Luxus genießen, das direkt an ihre Tür bringen zu lassen - was dem Paar sehr recht gewesen sein dürfte, in der Zeit als sich Kate wegen ihrer Erkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und auch William für mehrere Wochen auf öffentliche Auftritte verzichtete, um seiner Ehefrau beizustehen.

2017 erzählten William und Kate gegenüber Scott Mills von BBC Radio 1, dass es ihnen "absolut" gestattet sei, etwas zum Mitnehmen zu bestellen. Ihr royaler Status würde sie nicht daran hindern. Während des Interviews verriet Kate, dass ihr Lieblingsgericht Curry sei, während Prinz William gestand, dass er Gewürze "nicht so gut" vertrage. Obwohl er kein Fan von scharfem Essen ist, würde er abr gelegentlich ein Hühnchen-Masala genießen, da er "kein Vindaloo-Mann" ist. Auch Williams Cousine, Prinzessin Eugenie, hat einmal verraten, dass sie ebenfalls manchmal Essen bestellt und zu sich nach Hause liefern lässt. Im "Table Manners"-Podcast sprach sie über ihre Essensgewohnheiten und verriet: "Also haben wir gestern Abend ein Curry bestellt, was ich sonst nie mache. Ich esse so etwas nie! [Mein Mann Jack Brooksbank] und ich saßen buchstäblich eine Stunde lang auf Deliveroo [Plattform zum Essen-Bestellen]."