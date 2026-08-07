Beatrice-Ehemann Edo Mapelli Mozzi: Erstes Statement nach Gerüchten um Ehekrise

Inmitten des Skandals um die Verbindung von Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden im März auch Spekulationen um Prinzessin Beatrices Ehe mit Edoardo Mapelli Mozzi laut. Damals behaupteten Quellen aus dem Umfeld des Paares gegenüber der Boulevardzeitung Daily Mail, dass zwischen den beiden eine spürbare Distanz herrsche. Gerüchte um Krise in Prinzessin Beatrices Ehe „Es läuft schon länger nicht gut zwischen ihnen, aber Beatrice ist entschlossen, weiterzumachen und einen Weg zu finden“, sagte ein Insider über Andrews und Fergies ältere Tochter. „Beatrice ist ganz anders als ihre Schwester. Sie möchte fast naiv das Gute in den Menschen sehen und verschließt die Augen vor unangenehmen Wahrheiten – deshalb hat sie das Verhalten ihres Vaters nicht wahrgenommen, und dasselbe gilt für ihr Vertrauen in Edo.“

Dass sich das Paar kaum gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken ließ und sich Mozzi nach Veröffentlichung der Epstein-Akten im Februar auf eine längere Geschäftsreise nach Florida begab nicht Hause bei seiner Frau blieb, um ihr beizustehen, hatte die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. „Und ich, wie viele andere auch, fand das in einer solchen Krise ziemlich ungewöhnlich“, unkte damals etwa Society-Expertin Charlotte Griffith. Ein Insider behauptete indes, dass Beatrice mit ihrem Ehemann zusammenbleiben möchte, er aber immer mehr von Arbeit und Reisen abgelenkt zu sein scheine. „Gerade wenn sie ihn am meisten braucht, zieht er sich zurück“, fügte der Insider hinzu. Gemunkelt wurde außerdem, der Immobilien-Entwickler würde sich von Beatrices skandalumwobener Familie distanzieren wollen, weil er befürchtete, dass seine Schwiegereltern sein Geschäft beeinträchtigen könnten. Eine Quelle teilte dem Hello!-Magazin allerdings mit, dass die angeblichen Berichte über Probleme „überhaupt nicht wahr“ seien und dass das Paar „beruflich stark eingespannt sei und sich um seine Kinder kümmere“.