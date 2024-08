Beatrice als Modevorbild: Wie die Prinzessin zu mehr Selbstvertrauen fand

Dem britischen Körpersprache-Experte Darren Stanton zufolge orientiere sich die Prinzessin auch gerne an ihren Familienmitgliedern. "Beatrice ist selbstbewusst - ähnlich wie Zara Tindall und Prinzessin Kate . Sie kommt ganz nach ihrer Mutter ( Sarah "Fergie" Ferguson ), die auch sehr eigenwillig ist. Das zeigt sich oft an ihrer Kleidung, denn sie hat keine Angst, sich von der Masse abzuheben. In gewisser Weise erinnert das an Kate, von der sie sich inspirieren lässt", wird Stanton vom britischen Newsportal Express.co.uk zitiert.

Beatrice gewann mit der Zeit an Selbstvertrauen

Auch Kate strahle dieses Selbstvertrauen aus. "Beatrice hat gezeigt, dass sie sehr selbstbewusst ist. Es hat ziemlich lange gedauert, bis sie dieses Selbstvertrauen gewonnen hat. Obwohl sie nicht so oft in der Öffentlichkeit stand wie Kate, hat Beatrice nach und nach gezeigt, dass sie sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlt. Sie trägt ihren Kopf hoch, kann ihre Gefühle offen zeigen und sie nimmt gern an königlichen Veranstaltungen teil", so Stanton. "Sie ist in der Lage, Blickkontakt zu halten und zeigt eine offene und authentische Körpersprache. Beatrice nimmt oft eine aufrechte Haltung ein und spiegelt oft Gesten ihres Gegenübers, was uns zeigt, dass sie Kontrolle über die Situation zu hat."

Beatrice lebt vergleichsweise zurückgezogen. Ihren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi heiratete sie 2020 während der Pandemie-Beschränkungen in einer Zeremonie im engsten Familienkreis. Am 18. September 2021 kam dann ihr erstes Kind, Tochter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi zur Welt.

Beatrices Vater Prinz Andrew, der zweitälteste Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II., lässt sich inzwischen in der Öffentlichkeit nur noch selten blicken. Ihm wird eine Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den US-Unternehmer Jeffrey Epstein vorgeworfen. Er streitet die Anschuldigungen zwar ab, legte aber alle öffentlichen Aufgaben für die Royals nieder.