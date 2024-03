Aus Gartenabfällen des Königs: Mode auf Charles' Landsitz ausgestellt

Charles lädt Designer auf seinen Landsitz ein

Charles habe die Designer danach auf seinen Landsitz Highgrove eingeladen und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich im Garten nach Materialien umzusehen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Die Designer stellten dann zum Beispiel einen Stoff aus Brennnesseln her, experimentierten mit anderen Arten oder auch Pflanzenresten als Färbemittel. In der Ausstellung "Royal Garden Waste To Fashion's Future" sind vom Wochenende an mehr als 20 Kleidungsstücke und Accessoires zu sehen. Die Designer zeigten ihre Entwürfe auch schon auf dem Laufsteg.