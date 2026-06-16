Große Adelshochzeit in Madrid: Amanda Lange und Friedrich Graf von Schönburg vermählt

Nach der Hochzeit von Peter Phillips am 6. Juni, zu der neben Prinz William und Prinzessin Kate auch die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie eingeladen waren, wurde nun auch in Spaniens Hauptstadt eine große Adelshochzeit gefeiert. Amanda Lange und Friedrich Graf von Schönburg: Märchenhochzeit in Madrid Amanda Lange und Friedrich Graf von Schönburg gaben sich am 13. Juni nach sechzehn Jahren Beziehung in Madrid das Jawort. Die Trauung, der laut hola.com knapp 170 Gäste aus 39 verschiedenen Ländern beiwohnten, fand in der Pfarrkirche Santa Bárbara statt. Kurt Lange, der Vater der Braut, begleitete sie zum Altar.

Das Hochzeitsbankett im Schloss Viñuelas, einem Juwel aus dem 18. Jahrhundert, bildete den Höhepunkt des mehrtägigen Festwochenendes, welches am Freitag mit einer Vorhochzeitsfeier auf der Terrasse des Hotels Bless begann, wie La Razón berichtete. Dort wurde eine Art urbanes Gewächshaus errichtet, um die Gäste willkommen zu heißen. "Wir möchten, dass sich die Leute wohlfühlen. Wir haben kein bestimmtes Protokoll festgelegt. Das Protokoll wird mein Protokoll sein", erzählte Friedrich der Zeitung. Am Sonntag rundeten die Frischvermählten die Feierlichkeiten mit einem Frühstück auf der Dachterrasse der Rosewood Villa Magna, einem der Grandhotels der Stadt, ab. Hier wohnte bereits Taylor Swift während ihrer "The Eras Tour" in Madrid, und auch Bad Bunny hält sich Berichten zufolge derzeit dort auf. "Eine lang ersehnte und von Herzen kommende Hochzeit" Lange trug an ihrem großen Tag ein maßgeschneidertes Brautkleid, entworfen von Lorenzo Caprile. Der Bräutigam wählte einen edlen Anzug in Dunkelgrau. Wie hola.com berichtet hatte sich Lange als Ehering für einen Ring ihres Vaters entschieden, den sie zuvor hatte anpassen lassen.