Agentur: Foto von Queen Elizabeth mit Enkelkindern war auch manipuliert

Ein weiteres Foto der britischen Königsfamilie hat sich als offenkundig bearbeitet herausgestellt. Das Bild, das der Palast im vergangenen Jahr an dem Tag, an dem Queen Elizabeth II. 97 Jahre alt geworden wäre, veröffentlichte, zeigt die Monarchin umringt von Enkelkindern und Urenkelkindern.

Prinz Louis ausgeschnitten und nach hinten versetzt

Das von Kate in Balmoral aufgenommene Foto zeige laut Observer bei genauer Betrachtung mehrere Anzeichen ungenauer Bildbearbeitung. Prinz Louis sei demnach etwa in den Bildausschnitt zurückversetzt worden. Die Streifen seines Hemds wiederholen sich unter der Vorderseite der Armlehne des Sofas, ein Kabel verschwindet auf dem Teppich auf wundersame Weise und bei den Haarsträhnen von Mia Tindall (im Bild vorne links) ist eine Doppelung zu erkennen.

Vor rund einer sorgte Woche die Veröffentlichung des ersten offiziellen Fotos von Prinzessin Kate seit ihrem Krankenhausaufenthalt für Aufsehen. Es stellte sich als bearbeitet heraus.

Einige Stunden nach der Veröffentlichung zogen mehrere internationale Nachrichtenagenturen das Bild wieder zurück. Die US-Agentur Associated Press (AP) begründete den Schritt damit, das Bild scheine von der Quelle "auf eine Weise manipuliert worden zu sein, die nicht den Foto-Standards von AP entspricht". Das Foto zeige eine Inkonsistenz in der Darstellung der linken Hand von Tochter Prinzessin Charlotte. Andere Agenturen wie Reuters und AFP sowie die britische PA folgten. Auch die Deutsche Presse-Agentur zog das Bild zurück. Der Post des Kensington-Palasts auf X (vormals Twitter) wurde von Nutzern mit einem Warnhinweis versehen, der die Zweifel an dem Bild thematisierte. Die 42-Jährige entschuldigte sich daraufhin. Dennoch: Das originale Foto will der Palast nicht nachreichen.