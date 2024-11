Adelsexpertin vor Kates Weihnachtskonzert: Seien wir offen für Überraschung

Die britische Prinzessin Kate hatte im März bekanntgegeben, dass sie an Krebs erkrankt ist. Im September verkündete sie mit einem aufwendig produzierten Video, das sie mit Prinz William und ihren Kindern beim Spazierengehen zeigte, den Abschluss ihrer Chemotherapie. Die 42-Jährige kündigte auch eine schrittweise Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben an.

Im November nahm Kate bereits an den Feierlichkeiten zum "Remembrance Sunday" zum Gedenken an die Weltkriegstoten teil und auch das von ihr organisierte Weihnachtsliedersingen in der Londoner Westminster Abbey wird heuer stattfinden, wie der Palast mit einem stimmungsvollen Video auf den Social-Media-Plattformen Instagram und X bestätigte.

Der britischen Adelsexpertin Katie Nicholl zufolge sei das Konzert für Kate ein bedeutungsvoller Programmpunkt. "Sie hat hinter den Kulissen daran gearbeitet. Ich rechne mit einer großen Beteiligung der Familie", so Nicholl in Sendung "Royal Exclusive" im Gespräch mit Moderator Matt Wilkinson . Kates und Williams Nachwuchs dürfte demnach auch heuer wieder mit von der Partie sein.

Vor drei Jahren hatte Kate die Konzertgäste tatsächlich mit einem Auftritt am Klavier überrascht. Gemeinsam mit Popstar Tom Walker war sie in einer Aufnahme zu sehen, bei der sie einen Song in einem mit Kerzen stimmungsvoll beleuchteten Teil der Kirche begleitete. 2023 sollte Menschen gedankt werden, die Kinder und Familien in Großbritannien unterstützen.