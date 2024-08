Adelsexpertin: Prinzessin Kates jüngste Entscheidung als positives Zeichen zu werten

Zuletzt präsentierte sich Kate in einem Video der Öffentlichkeit. Sie und ein bärtiger William übermittelten der britischen Olympiamannschaft Glückwünsche.

Dass Prinzessin Kate im März ihre Krebserkrankung in einer Videobotschaft öffentlich machte, war auch mit einem Wunsch verbunden. "Wir hoffen, dass Sie verstehen werden, dass wir als Familie jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen", sagte die 42-Jährige damals.

Dass zuvor wild über ihre Abwesenheit spekuliert worden war, hat nicht nur eine Debatte über die Privatsphäre der Royals ausgelöst, sondern vor allem über den gesellschaftlichen Umgang mit sozialen Medien.

Erst kürzlich begann Kate wieder, sich vereinzelt in der Öffentlichkeit zu zeigen, etwa bei der Geburtstagsparade Trooping the Colour für König Charles oder beim Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon. Balmoral-Trip "aufmunterndes Zeichen" Die britische Adelsexpertin und Historikerin Tessa Dunlop glaubt, dass auch die Entscheidung, heuer wieder den traditionellen Familienurlaub auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands anzutreten, positiv zu werten ist. Im Gespräch mit der Boulevardzeitung Mirror sagte sie: "William und Kate werden die Saison mit einer Reise nach Balmoral in Schottland abschließen, ein aufmunterndes Zeichen nach der Krebsdiagnose der Prinzessin von Wales. Hinter den Schlossmauern wird Kate von der königlichen Institution, deren Gesicht sie ist, gut betreut werden."

Zuletzt präsentierte sich Kate in einem Video der Öffentlichkeit. Sie und Ehemann William übermittelten der britischen Olympiamannschaft Glückwünsche - der Prinz überraschte dabei mit einem Bart. Team GB holte bei den diesjährigen Spielen 65 Mal Edelmetall und landete damit auf dem siebten Platz im Medaillenspiegel. "Von uns allen, die von Zuhause aus zugeschaut haben, herzliche Glückwünsche an Team GB", sagt Kate in dem Zusammenschnitt vieler kurzer Videobotschaften, der auf dem X-Account des Kensington-Palasts veröffentlicht wurde. Dann meldet sich ein leicht verstrubbelter und ziemlich bärtiger Mann im Adidas-Polo-Shirt, der neben ihr steht, zu Wort. Es ist der künftige britische König. "Gut gemacht, für alles, was ihr erreicht habt. Ihr wart für uns alle eine Inspiration", so William.

Als Kate im Frühjahr ihre Erkrankung öffentlich machte, da war es vielleicht auch der Kontrast, der manchen Menschen so ins Mark fuhr. Da ist diese Frau, die nahezu perfekt wirkt, ziemlich fit, eine Mutter von drei Kindern, die mitten im Leben steht - und doch vor einer so schweren Herausforderung. Kate machte damals bekannt, nach einer Operation im Bauchraum sei festgestellt worden, dass Krebs vorgelegen habe, und sie vorsorglich eine Chemotherapie bekomme. Vorher war viel über ihre Abwesenheit spekuliert worden. Wann Kate in der nächsten Zeit wieder auftreten wird, ist nicht bekannt.