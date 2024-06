Adelsexpertin: Diese Verhaltens-Änderung der Royals lässt sie jetzt echter wirken

"Annus horribilis" (Schreckensjahr) - so taufte Königin Elizabeth II. das Jahr 1992, als die Ehen von drei ihrer vier Kinder in die Brüche gingen und Schloss Windsor brannte. Mit den Krebsdiagnosen von König Charles III. und seiner Schwiegertochter Kate in diesem Jahr machte der Begriff wieder die Runde.

Der 75-Jährige habe sich den Kalender vollpacken lassen und sei voller Tatendrang, zitierte die britische Zeitung Sun eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Palast. Beim König war vor einigen Monaten Krebs diagnostiziert worden, die genaue Erkrankung ist aber nicht bekannt.

Ganz zur Normalität zurückkehren wollte der Monarch aber vorerst nicht. Ob Charles an wichtigen Anlässen wie seiner Geburtstagsparade Trooping the Colour oder dem Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 80 Jahren teilnehme, sei noch nicht klar, hieß es aus dem Palast. Es werde kein volles Sommerprogramm geben, sagte ein Sprecher. Jeder öffentliche Auftritt werde kurzfristig bekannt gegeben und stehe unter Vorbehalt ärztlicher Ratschläge.