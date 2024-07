Adelsexperte: Was Prinz Williams Foto mit Taylor Swift über ihn und Kate aussagt

Der britische Thronfolger Prinz William hatte seinen 42. Geburtstag heuer mit einem Besuch beim Taylor - Swift -Konzert im Wembley-Stadion in London gefeiert. Das belegten mehrere Fotos, die der Kensington-Palast und auch die US-Sängerin bei X posteten. Die 34-jährige Pop-Ikone war im Rahmen ihrer Eras-Tournee in London auf der Bühne gestanden.

Den Royals ist die Freude daran deutlich anzusehen. Die Kinder strahlen. William wirkt mit rotem Kopf und verlegenem Lächeln sogar etwas schüchtern - ein Gefühl, das beim Prince of Wales wohl nur selten aufkommen dürfte. Dazu heißt es in dem Post: "Danke Taylor Swift für einen großartigen Abend!"

Thronfolger-Familie läutet neue Ära ein

Der britische Adelskommentator Charles Rae glaubt, dass Kelce überwältigt gewesen sein muss. "Wenn man ein Mitglied der königlichen Familie trifft, trifft man in der Tat einen AAA-Promi. Es haut einen um, glauben Sie mir. So erging es mir auch, als ich zum ersten Mal einen Royal getroffen habe", sagte er der Zeitung The Sun. Dass William ein Selfie mit Swift gemacht habe, "sei eine große Auszeichnung für sie". Das Bild sei ein Zeichen der Zeit und symbolisiere eine "neue königliche Familie". Queen Elizabeth habe sich laut Sun noch darüber beschwert, dass sie die Gesichter der Menschen nicht sehen konnte, weil die Leute stets ihre Handys in der Hand hielten und Blitzlicht auslösten. Adelsexperte Rae: "Die verstorbene Königin lebte offensichtlich in einem anderen Zeitalter, aber heute ist es gang und gäbe. Jeder hat ein Mobiltelefon und eine Kamera, und nichts ist mehr wirklich privat."

Videos in sozialem Medien hatten zuvor angeblich einen wild tanzenden William zum Swifts Song "Shake It Off" im Promi-Bereich des Wembley-Stadions gezeigt. Der Palast wollte aber nicht bestätigen, ob es sich dabei tatsächlich um den Thronfolger handelte.