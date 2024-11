Adelsexperte über Prinzessin Kate: Es geht ihr gut, sie trainiert wieder

Die strahlenden Gesichter von Prinzessin Kate und ihrer Familie waren für die Royal Family die wohl beste Nachricht des Jahres. Die künftige Königin hat nach vielen Monaten ihre Chemotherapie beendet, wie sie in einer Videobotschaft im September verkündete. Gelöst, strahlend, aber auch nachdenklich präsentierte sich die 42-Jährige in dem sehr persönlichen Clip mit Ehemann Prinz William sowie den gemeinsamen drei Kindern.

Die wichtigste Botschaft: Kate kehrt in die Öffentlichkeit zurück, wenn auch langsam. Sie arbeite bereits an Projekten, ist aus dem Palast zu hören. In den nächsten Monaten wolle sie wieder vermehrt offizielle Termine wahrnehmen, kündigte die Princess of Wales an.

Als gesetzt gelten die Feierlichkeiten zum "Remembrance Sunday" am Sonntag zum Gedenken an die Weltkriegstoten sowie das von Kate organisierte Weihnachtsliedersingen in der Westminster Abbey.

Dem britischen Autor und Adelsexperten Robert Jobson zufolge kehrt Kate tatsächlich langsam zu ihrem Alltag zurück. "Soviel ich weiß, geht es Catherine sehr gut. Sie trainiert wieder im Fitnessstudio und macht all die Dinge, die sie immer tun wollte", so Jobson im Gespräch mit dem Hello!-Magazin. "Ich glaube, dass wir noch viel mehr von ihr sehen werden und dass sie sowohl Engagements wahrnehmen als auch weiterhin hinter den Kulissen arbeiten wird." Kate "wird nicht mehr ständig durchs Land reisen" Kate werde aber weiterhin gut abwägen, welche Termine sie wahrnimmt, so Jobson. "Ich glaube, dass sie nicht mehr ständig durch das ganze Land reisen wird, wie sie es früher getan hat, sondern sich auf wirkungsvollere Veranstaltungen konzentrieren wird", erklärte er. "Wenn es nach ihr geht, wird sie in Etappen zurückkommen und Dinge tun, die ihr wichtig sind." Kate habe nun einen anderen Fokus: "Sie wird sich auf ihre Familie konzentrieren und gleichzeitig an den für sie wichtigsten Veranstaltungen teilnehmen." William unterstütze das.

Camilla erkrankt Zuletzt musste Queen Camilla wegen einer Erkrankung mehrere Termine absagen. Die Ehefrau von König Charles leide an einer Infektion der Atemwege, teilte der Buckingham-Palast am Dienstag mit. Die 77-Jährige erhole sich zu Hause und stehe unter ärztlicher Beobachtung, berichteten britische Medien. Die Ärzte hätten Camilla "eine kurze Ruhepause verordnet", hieß es in der Palastmitteilung. "Ihre Majestät muss sich daher mit großem Bedauern von ihren Verpflichtungen für diese Woche zurückziehen." Sie hoffe aber, rechtzeitig zu den wichtigen Gedenkfeiern am kommenden Wochenende wieder gesund zu sein. Der "Remembrance Sunday" ist einer der wichtigsten Tage im royalen Kalender.