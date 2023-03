Royals-Fotograf verrät Trick für die besten Fotos von Williams & Kates Kindern

Abwarten und Tee trinken

Weil er bei seinen zahlreichen Engagements im Laufe der Jahrzehnte genügend Stoff gesammelt haben dürfte, veröffentlichte Edwards Ende 2022 ein Buch mit dem Titel "Behind the Crown: My Life Photographing the Royal Family". Dem US-Promimagazin People verriet er, wie ihm die besten Fotos des königlichen Nachwuchses gelangen. "Der Trick ist, geduldig zu sein", so Edwards. "Man muss abwarten. Weil sie sicher etwas tun werden. Man muss nur bereit sein, abzudrücken, wenn es so weit ist. Bei der Queen war es genauso. Man wusste, dass ihr irgendwann ein Lächeln entflieht, aber du musstest geduldig sein."