Rote Karte vom Publikum: David Odonkor fliegt aus dem Dschungelcamp

Und was passierte sonst noch an Tag 11? Camp-Oldie Heinz Hoenig musste zu seiner ersten Dschungelprüfung nach dem Einzug antreten, nachdem er zuvor aus gesundheitlichen Gründen gesperrt war. Bei der Essensprüfung löffelte der 72-Jährige zusammen mit den deutlich jüngeren Reality-Bekanntheiten Fabio Knez (30) und Mike Heiter (31) Eissorten mit Fliegenlarven und pürierten Mäuseschwänzen. Am Ende gab es sieben von neun Sternen.

"GZSZ"-Schauspieler Felix von Jascheroff (41) spielte währenddessen mit dem Gedanken, freiwillig das Camp zu verlassen. "Mir geht es echt beschissen", vertraute er Sängerin Lucy an. Er habe kaum noch Energie.