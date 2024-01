Dschungelcamp 2024: Heinz Hoenig dreht auf

Anya und Kim müssen in die nächste Prüfung

Leyla Lahouar musste einmal wieder in die Dschungelprüfung. Diesmal musste sie sich in einem unterirdischen Wartungsschacht als Dschungel-Mechanikerin beweisen und in der Dunkelheit Sterne mit Werkzeugen ablösen. Doch als sich beim ersten Versuch, einen Stern abzumontieren, die Tür zum Ausgang schloss, brach die Ex-"Bachelor"-Kandidatin die Prüfung mit dem Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab - zum zweiten Mal in der laufenden Staffel. Abschließend wurden Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Anya Elsner und Reality-Sternchen Kim Virginia in die nächste Dschungelprüfung gewählt.