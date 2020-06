Ross Antony über Karrieren

freizeit: Ross, meistens setzen sich Interview-Partner auf den Platz gegenüber. Du kommst rein, umarmst mich und bleibst neben mir sitzen. Warst du schon immer so zutraulich?

Ross Antony: Ich kann nicht so weit weg sitzen. Ich liebe den Kontakt zu Menschen und meine Mama hat mir gute Dinge beigebracht. Sie hat immer gesagt, ich soll nicht steif und kalt sein. Ich bin, wie ich bin und gehe offen auf Menschen zu. Es geht bei mir auch nie ohne einen Witz.

Das Leben ist allerdings nicht immer ein Honigschlecken.

Natürlich habe ich auch meine traurige Seite, aber die hat jeder. Ich will meine aber nicht zeigen, weil ich meine Fans glücklich machen will. Es soll wenigstens noch ein paar Menschen in der Öffentlichkeit geben, die zeigen, dass sie Spaß am Leben haben.

Haderst du zum Beispiel nicht damit, dass du und dein Mann Paul seit Jahren versucht, ein Kind zu adoptieren und es bisher nicht geklappt hat?

Wenn ich über Adoption rede, dann nicht im Sinne von „Ich will unbedingt ein Kind haben. Es ist mir so wichtig.“ Wenn es passiert, freuen wir uns sehr, aber wenn es zu spät ist, akzeptiere ich das. Dann holen wir uns noch ein paar Hunde nach Hause. Man wünscht sich ein Kind nicht wie ein Geschenk. Das ist mir sehr wichtig. Paul und ich wären super Väter und sind schon lange dran.

Ihr seid seit elf Jahren zusammen. Warum klappt es so gut mit euch?

Ich liebe ihn einfach und habe noch immer Schmetterlinge im Bauch, wenn wir uns sehen. Die letzten sechs Monate konnten wir zusammen reisen, weil wir eine Pop-Operngeschichte gemacht haben. Aber jetzt ist er zwei Monate in England und danach einen Monat in Bregenz.

Singt er bei den Festspielen?

Ja, Paul ist Opernsänger und tritt in „American Lulu“ auf. Ich werde mir das natürlich ansehen. Er hat mir auch erzählt, dass in Bregenz schon „Carmen“ aufgeführt wurde. Am Ende, wenn sie sich ihr Leben nimmt, stürzt Carmen nach hinten. Das war damals so getimt, dass zur selben Zeit die Sonne untergegangen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und es hat offenbar immer geklappt. Das ist schon toll.

Du kommst aus dem Pop-Genre, singst jetzt aber Schlager. Was sagen die Fans zu deiner neuen CD „Meine neue Liebe“?

Ich habe das Glück, dass die Leute, die mich schon bei „ Bro’Sis“ mochten, mir weiterhin treu geblieben sind. Es gibt nichts Besseres für mich als Schlager zu singen, weil ich ein gut gelaunter Mensch bin. Und das Schönste für mich ist, wenn alle mitsingen.

Das klingt nach Auftritten auf dem Ballermann. Wäre das etwas für dich?

Zuletzt war ich bei Florian Silbereisen eingeladen. Was Besseres kann einem nicht passieren. Ich kenne auch Jürgen Drews und die Mallorca-Clique sehr gut. Wenn mich jemand fragt, ob ich das mache, sage ich nicht Nein. Meine Musik ist aber mehr Pop-Schlager als „Mta, Mta, Mta“. Ich weiß nicht, ob ich da reinpasse. Aber wenn dem so ist, würde ich das machen. Ich habe auch kein Problem, wenn die Leute besoffen sind.

Angenehm ist das sicher nicht.

Ich habe einfach kein Problem damit, wenn mich Leute verarschen. Wenn sie das tun, mache ich mit. Ich liebe das. So sind wir Engländer halt.

Kennst du Marc Pircher?

Ich glaube, ich habe den Namen schon einmal gehört. Wer ist das gleich?