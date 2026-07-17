Rosie O'Donnell: Michelle Trachtenberg hatte Suchtprobleme

Schauspielerin und Moderatorin Rosie O’Donnell hat bewegende Details über die letzten Jahre ihrer verstorbenen Kollegin, „Buffy“- und „Gossip Girl“-Star Michelle Trachtenberg, offenbart. In einem neuen Interview mit Variety sprach O’Donnell offen über die Kämpfe, die die Schauspielerin vor ihrem Tod im Jahr 2025 durchlebte. Sie bezeichnete den Verlust ihrer ehemaligen „Harriet, die kleine Detektivin“-Co-Darstellerin als „Tragödie“.

„Es ging ihr wirklich nicht gut“ „In den letzten Jahren, als es ihr wirklich schlecht ging, rief sie mich manchmal an, und wir unterhielten uns“, erzählte O’Donnell der Zeitschrift „Ich habe auch ihre Mutter angerufen, um herauszufinden, was los ist. Ihre Mutter erzählte mir, was passiert war und wie lange es schon so ging.“ O’Donnell, die mehrfach versucht habe, Trachtenberg zu treffen, erinnerte sich an die verpassten Verabredungen: „Wir hatten uns drei- oder viermal verabredet, aber sie tauchte nie auf – manchmal in Restaurants, manchmal bei mir zu Hause, wo wir das Essen schon vorbereitet hatten. Ich rief sie an und fragte: ‚Schatz, bist du auf dem Weg?‘ und sie sagte: ‚War das heute?‘ Es ging ihr wirklich nicht gut.“

„Man kann an seiner Abhängigkeit sterben“ Obwohl Trachtenbergs offizielle Todesursache auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen ist, sprach O'Donnell davon, dass sie glaube, ihre Freundin sei abhängig gewesen. „Sie kam, glaube ich, in Kontakt mit Drogen und Alkohol, und wir verloren den Kontakt.“ Zuvor sei sie „ein echtes Wunderkind“ gewesen. „Sie konnte alles auswendig lernen, improvisieren, und sie war immer präsent“, erinnerte sich die 64-Jährige. Trotz allem habe O’Donnell immer gehofft, dass Trachtenberg es schaffen würde. „Ich dachte nicht, dass sie sterben würde“, sagte sie gegenüber Variety. „Mit den meisten Menschen, die mit Sucht zu kämpfen haben, denkt man, dass sie überleben werden. Aber man kann an seiner Abhängigkeit sterben, sei es durch Drogen oder Alkohol. Es passiert zu oft, und wir müssen das ernst nehmen.“